Anna Kalinskaya "massacrata" prima della finalissima di Sinner, grave accusa

Anna Kalinskaya continua a far discuetere. L'ormai ec fidanzata di Jannik Sinner nelle ultime ore ha mandato qualche strano messaggio sui social forse al suo ex fidanzato. La tennista su Instagram ha pubblicato la frase di una canzone in una storia: “Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, è un verso di “Missing Pieces” (“Pezzi mancanti”). E in tanti hanno visto in questa scelta un messaggio in codice per il suo Jannik. Ma c'è di più.

Sotto a una foto pubblicata sui social circa una settimana fa, diversi fan le hanno chiesto di tornare con Sinner. Infatti i tifosi del nostro campione azzurro hanno sempre coltivato l'idea che i due potessero stare insieme a lungo e chissà magari sposarsi un giorno. Così è partito un fiume di messaggi per cercare di convincere Anna a ricucire il rapporto con Jannik: "Anna perché non sei con Jannik? Ripensaci!", scrive un utente.

"Anna sei bellissima, fai una fantastica coppia con Jannik. Ti auguro comunque il meglio nella tua carriera tennistica", scrive un altro utente. C'è chi però va all'attacco: "Jannik mollata ne trovi di meglio moglie e buoi dei paesi tuoi". Infine c'è chi aggiunge: "Hai pensato che forse e' meglio riprenderlo.......ti conviene..", è l'affondo di un utente con un pizzico, si fa per dire, di malignità. Vedremo cosa accadrà. Ma di certo questa storia non finisce qui...