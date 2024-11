Anna Kalinskaya, Sinner la cerca sugli spalti di Malaga? La foto che ha commosso il mondo

27 novembre 2024 a

Che la storia d'amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya fosse vicina alla parola fine lo si era già capito da qualche settimana. O, per lo meno, dalle Atp Finals di Torino, dove il numero uno al mondo ha vinto tutti i match andati in scena alla Inalpi Arena. Sugli spalti dello stadio erano presenti tanti Vip, come Thiago Motta, Massimiliano Allegri, Paolo Sorrentino e molti altri. Ma non c'era quella che dovrebbe essere la persona più importante della sua vita: la fidanzata. Dove si trovava la tennista russa? Negli Stati Uniti, più nello specifico a Miami, in Florida. Perché era lì e non in Piemonte? Semplice, voleva trascorrere qualche giorno di relax insieme alle sue amiche. E così ha fatto anche in occasione della Coppa Davis a Malaga.

Sinner e tutti gli altri azzurri si sono portati a casa la seconda "insalatiera" consecutiva. Liquidate, in ordine cronologico, Argentina, Australia e Olanda. Un trionfo che il numero uno al mondo si è goduto insieme ai suoi amici e colleghi. Ma senza Anna Kalinskaya. Anche in questa occasione, la russa non era presente sugli spalti della Coppa Davis. E nei discorsi finali di ringraziamento, l'azzurro - come accaduto a Torino - non ha mai citato la sua - ex? - fidanzata.

"Anna Kalinskaya è patetica". La foto che fa infuriare il "mondo Sinner"

C'è una foto che sta girando sui social e che è subito diventata virale. L'immagine è divisa in due blocchi. In quello di sinistra si vede Jannik SInner mentre alza lo sguardo al cielo verso la tribuna. In quella di destra ci sono due tifosi ripresi dalla cosiddetta "Kiss Cam", un telecamera d'importazione americana che ha un unico scopo: far scattare un bacio tra gli spettatori. "Sinner - ha scritto l'account che fatto girare il meme - che controlla la Kiss Cam per vedere se becca la Kalinskaya". Che tenerezza.