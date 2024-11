Anna Kalinskaya, la stampa russa non ha dubbi: "Perché ha lasciato Sinner"

30 novembre 2024 a

La premessa è sempre la stessa: di conferme ufficiali non ce ne sono. E le mancate conferme riguardano la rottura tra Jannik Sinner ed Anna Kalinskaya, il numero 1 al mondo e la collega russa. Certo, nessuna conferma ma una certezza più che sostanziale: le rose sono sfiorite, storia al capolinea, non c'è più trippa per gatti.

Tante, tantissime le conferme: dagli indizi sui social alle assenze sugli spalti, senza considerare il ritorno in tribuna, a Torino, di Maria Braccini, ex del ragazzo di San Candido. Già, Jannik e Anna hanno scelto di percorrere strade differenti, senza sentire il bisogno di comunicarlo per via "ufficiale", così come connaturato ai loro personaggi (e, soprattutto, a quello del 23enne altoatesino).

Ovvio però che in questo contesto ci si continui ad interrogare sulle vere ragioni che avrebbero portato alla rottura. Anche in questo campo, lo spettro di illazioni è molto ampio. In molti ovviamente hanno parlato di un riavvicinamento con la Braccini, circostanza che però non ha conferme.

Ora, però, spunta un nuovo elemento, un tassello in più: sulla seperazione tra Jannik ed Anna si è piombata anche la stampa russa (lei è nata a Mosca), che fornisce informazioni "privilegiate" sulla separazione. Secondo quanto trapela dalla Russia - e la stampa locale mostra di non avere il minimo dubbio al riguardo - la rottura sarebbe dovuta al fatto che la Kalinskaya non voleva passare come "la fidanzata del campione". Insomma, per Anna la figura di Jannik stava diventando, o era già diventata, troppo ingombrante. Sarà vero? Chissà. Si continuano ad attendere smentite o conferme che, con tutta probabilità, non arriveranno mai.