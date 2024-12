Anna Kalinskaya, "blitz a Miami": avvistamento in aeroporto, un clamoroso colpo di scena

03 dicembre 2024 a

Colpo di scena a Miami? Mentre Anna Kalinskaya festeggia negli Stati Uniti il suo 26esimo compleanno, allenandosi come una matta in vista della prossima stagione (e non mancando di pubblicare le foto del training sul campo e in palestra sul suo profilo Instagram), pare che Jannik Sinner sia volato proprio in Florida. E gli esperti di gossip fanno due più due: non è che l'altoatesino, numero 1 del tennis mondiale, non abbia pensato a un blitz per ricucire i rapporti con la bella russa?

Da un paio di settimane i pettegolezzi si sono fatti certezza: il Rosso di San Candido e la collega di Mosca non stanno più insieme. La loro relazione, iniziata intorno al marzo scorso, sarebbe naufragata in autunno, per motivi ancora da chiarire. Di sicuro, i due si stanno ignorando sui social e la Kalinskaya è lontanissima emotivamente e anche fisicamente dall'azzurro, avendo disertato sia le Atp Finals a Torino sia la Coppa Davis a Malaga. Mentre Jannik vinceva, lei pubblicava su Instagram foto e video di vita "da single", tra amiche, relax e un plateale disinteresse per l'ormai ex compagno.

Ora, per.ò, la bomba: Sinenr è stato avvistato in aeroporto a Miami, proprio per incontrare Anna. I due potrebbero aver festeggiato il compleanno della ragazza nel più stretto riserbo. Difficile, in ogni caso, che Jannik si sbilanci in qualche modo. Più facile che sia Anna a sganciare qualche indizio su Instagram, anche se finora le ultime storie sono solo gli auguri di compleanno del fratello, delle amiche e delle colleghe a lei più vicine.