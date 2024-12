Novak Djokovic "lo sta preparando": la mossa per spodestare Jannik Sinner

04 dicembre 2024 a

Un 2024 quasi da dimenticare per Novak Djokovic. Quasi, perché a parte il successo alle Olimpiadi non sono arrivati altri successi di rilievo, complici anche i guai fisici patiti dal serbo nel corso della stagione.

Dopo l’addio allo storico coach Ivanisevic e il passaggio allo storico ex rivale Andy Murray, ora Nole tornerà in campo a Brisbane, il torneo sul cemento australiano che si gioca dal 29 dicembre al 5 gennaio, per mettere benzina nelle gambe in vista del prossimo Australian Open. Con lui, in lotta per il titolo dell’Atp 250 ci saranno anche Holger Rune e Frances Tiafoe, oltre a Nick Kyrgios, che per l’anno prossimo ha annunciato il ritorno in campo.

Per Sinner, invece, la stagione inizierà direttamente dagli Australian open, dove in tanti sognano una finale contro Carlos Alcaraz, insieme all’altoatesino destinato a prendersi il futuro dei prossimi anni. Oltre a Brisbane, ci sarà anche la United Cup, competizione a squadre che negli ultimi anni ha attratto sempre di più giocatori importanti. Anche questo evento si gioca in Australia, tra Perth e Sydney, e ai nastri di partenza ci sono giocatori importanti come il tedesco Zverev (numero 2 al mondo), il norvegese Ruud e l’australiano De Minaur. L’evento è in programma dal 27 al 5 gennaio e ci sarà anche l’Italia con una squadra composta da Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Sara Errani e Angelica Moratelli.