Jannik Sinner, rumors pazzeschi: prima vola a Miami dalla Kalinskaya, poi si lascia coccolare a Milano...

Vola a Miami dalla sua (forse) fidanzata Anna Kalinskaya e poi si lascia coccolare a Milano al galà della Fitp (Federazione italiana tennis): Jannik Sinner sembra essere più sereno che mai. E anche le voci di una crisi irreparabile con la tennista russa sembrano essere solo un lontano ricordo. Lo dimostra il fatto che dopo la doppietta Atp Finals-Coppa Davis, l'altoatesino 23enne ha deciso di andare in Florida per festeggiare il compleanno della compagna, che ha compiuto 26 anni lunedì 2 dicembre. Il viaggio, in ogni caso, è avvenuto nella massima discrezione, senza che nessuno dei due postasse immagini. La coppia sarebbe anche riuscita a sfuggire ai paparazzi.

Al galà, invece, Sinner ha commentato il bilancio dell’anno dei 7 titoli, di cui due Slam: "Beh, meglio di così non poteva andare. Nella Nazionale italiana ho trovato degli amici, e se stai bene fuori campo, stai bene anche quando giochi". Dopo essere stato sollecitato sull'argomento dal conduttore dell'evento, Piero Chiambretti, il tennista numero uno del mondo ha lanciato un messaggio al direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti: "Non andrò a Sanremo nemmeno l’anno prossimo perché ho cose migliori da fare".

Nel corso della serata, poi, il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, ha ricordato Lea Pericoli e i trionfi extra campo. Inoltre, ha confermato che le Finals resteranno in Italia fino al 2030 e ha rilanciato la sfida con il calcio, con l’intenzione di portare "tennis e padel in tutte le scuole elementari e medie del Paese".