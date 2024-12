F1, una tragica cena di fine anno: conto astronomico, chi paga. E Leclerc si sente male

07 dicembre 2024 a

Alla fine ha pagato Valtteri Bottas: 5.150 euro sborsati dal povero pilota finlandese della Sauber per saldare il salatissimo conto della cena di fine stagione della Formula 1. Un appuntamento fisso, caduto quest'anno ad Abu Dhabi (non proprio la località più economica del mondo) che ha visto attovagliati tutti i protagonisti del circus a 4 ruote, dal pluri-campione iridato Max Verstappen a Charles Leclerc, da Lewis Hamilton prossimo ferrarista a Carlos Sainz (in uscita da Maranello). Una cena però ricca di colpi di scena, imbarazzi e attimi prolungati di gelo.

Con l'ultimo Gp alle porte, influente solo per il Mondiale Costruttori con la Ferrari ancora matematicamente in gara per soffiare il titolo alla McLaren, il clima sarebbe dovuto essere piuttosto leggero, un rompete le righe all'insegna del buon cibo e dei brindisi. Ma non è andata esattamente così.

Come racconta un gustoso retroscena del Corriere della Sera, il "principino" Leclerc, costretto a una penalità di 10 posizioni in griglia per un problema alla batteria della sua Ferrari, ha dovuto lasciare in fretta e furia la cena perché si è sentito male a causa di una intossicazione alimentare. All'indomani, ha quindi disertato la sala stampa: "Vado a ricaricare le batterie", ha spiegato.

Decisamente tesi i rapporti tra Verstappen e George Russell, il pilota britannico della Mercedes: i due si sono bellamente ignorati al ristorante dopo essersi scambiati i peggiori insulti nelle ultime settimane ("Vada a farsi f***e", ha detto l'olandese in Qatar, "Fa il bullo con tutti, ha minacciato di sbattermi la testa contro il muro", la replica dell'inglese).

Bottas, organizzatore della serata, ha strategicamente piazzato i due nemici ai lati opposti della tavolata, per limitare al minimo i contatti. Vicini invece Sergio Perez e Franco Colapinto, anche loro al centro di parecchie scaramucce. C'era però anche qualche assenza pesante: Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen. Per loro non è dato