Gennaro Gattuso, "la prima volta in 20 anni": il suo volto oggi, è irriconoscibile

Come Benjamin Button, Gennaro Gattuso è ringiovanito di 20 anni. Come? Con un gesto semplicissimo, che la maggior parte degli uomini compie ogni giorno. Ringhio si è tagliato la barba, accessorio che portava sul proprio viso da decenni. Oggi, giovedì 12 dicembre, l'attuale allenatore dell'Hajduk Spalato, si è mostrato per la prima volta con il volto sbarbato.

La scelta di Gattuso è arrivata grazie a un'iniziativa benefica. L'obiettivo è infatti raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. E l'ex leggenda del Milan non si è sottratto. L'evento benefico - Beard Auction - ha raccolto una cifra intorno ai 10mila euro. Il denaro sarà destinato ad associazioni locali che si occupano proprio di questa lotta.

Ali Gattuso koji trzne Sunaru pic.twitter.com/HDdETabjB6 — Verner (@PetrakVerner) December 11, 2024

Ringhio, in un video diventato virale sui social, ha scherzato con il suo barbiere: "Ma che cazz*** fai tu?". Ma poi, nel sito ufficiale della sua squadra, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti: "Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un'azione umanitaria molto importante – ha spiegato l'allenatore -. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza. Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro e mi sto radendo".