Sandro Tonali, "chi lo vuole a gennaio": un colpo al cuore per il Milan

La clamorosa idea di mercato per gennaio della Juventus ha un doppio nome e, in passato, ha vestito la maglia del Milan, squadra che tifa sin da ragazzino. Sandro Tonali è un nuovo obiettivo della Vecchia Signora secondo Il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna (mercoledì 18 dicembre) ha riportato il grandissimo interessamento dei bianconeri per il centrocampista del Newcastle e della Nazionale.

Questa, secondo il quotidiano romano, è l'ultima idea del mercato bianconero per puntellare un reparto scoperto. Tonali è entrato nel mirino della Juventus dopo una riunione che è tenuta a Torino all'inizio della settimana e che è servita a fare il punto della situazione e a pianificare il lavoro in vista dell'imminente sessione di mercato.

Il nome in uscita che farebbe spazio a Tonali si chiama Nicolò Fagioli, il primo della lista dei giocatori sacrificabili, che ha raccolto già l'interesse del Marsiglia. Nonostante il rientro dalla squalifica il giocatore, il centrocampista non è più nei piani dell'allenatore e per questo è stato inserito nella lista dei partenti. Per prendere Tonali, però, serviranno almeno 50 milioni di euro e la cessione di un singolo giocatore non basta.

Per questo si potrebbe valutare anche il clamoroso addio di Yildiz per una somma cospicua, circa 40 milioni di euro. Un modo per fare cassa e aiutare la società a operare sul mercato in piena tranquillità, puntando non soltanto al centrocampista ma anche a un difensore che possa colmare i vuoti lasciati in difesa dagli infortuni di Bremer e Cabal.