Lecce, Andy Pelmard fugge in auto dalla polizia e semina il panico in città: finisce malissimo

Brutta disavventura per Andy Pelmard. Il terzino in forza al Lecce è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento per la città. Per il francese, patente ritirata. Il giocatore aveva appena concluso la cena di Natale organizzata dalla società. E si era messo alla guida con un tasso alcolemico piuttosto alto. Secondo quanto riferisce la Questura di Lecce molte persone per strada nella serata di ieri, mercoledì 18 dicembre, avevano chiamato la sala operativa per segnalare una macchina impazzita proprio nella zona centrale della città. L'auto era proprio quella guidata dal 24enne Pelmard.

Non appena sono stati avvertiti dai passanti, gli agenti hanno tentato di fermare il calciatore. Ma lui ha ignorato l'alt proseguendo la sua corsa. l giocatore è stato denunciato, gli è stata sequestrata la patente, e gli sono stati tolti 16 punti. Ovviamente è stato redatto anche un verbale in cui gli sono state notificate diverse infrazioni al codice della strada. Inoltre il giocatore è stato denunciato anche per resistenza (proprio per non aver rispettato l'alt ndr) oltre che per guida in stato d'ebbrezza.

"L’U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società - si legge nel comunicato ufficiale della società -. L’U.S. Lecce nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto ha disposto con effetto immediato l’esclusione del Calciatore dalla rosa della Prima Squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni e ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione".