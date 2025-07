Antonio Conte, "auguri"? Ricoperto di insulti dai tifosi della Juve

Una macchia nel giorno di compleanno che non farà piacere ad Antonio Conte, che oggi, giovedì 31 luglio, compie 56 anni: la Juventus ha postato un augurio sulla sua pagina ufficiale, ma il tentativo di gesto sportivo è stato subito travolto da una valanga di offese e frasi sprezzanti da parte di alcuni tifosi. In meno di mezz’ora, sotto il post, sono apparse dozzine di commenti insultanti rivolti all’ex allenatore bianconero, segno tangibile che la sua esperienza a Torino non è stata affatto dimenticata da una parte del pubblico.

Tra le espressioni usate, molte hanno toccato toni duri: termini come “senza dignità”, “vergognoso”, “traditore” e altre offese dirette che testimoniano un rancore profondo accumulato nel corso degli anni. C’è chi lo ha mandato a quel paese, così come fatto con la Juve per ricordare questo anniversario, e chi invece chiede alla società della Vecchia Signora di fare un mercato importante “per non prenderne otto (gol, ndr)”. In un caso emblematico, contestazioni simili erano già emerse in passato contro Conte, come quando a Lecce i suoi stessi tifosi esposero uno striscione recitante “Conte uomo senza dignità, mer** della nostra città”, testimonianza che l’astio nei suoi confronti ha radici lontane.

Non sono mancate inoltre le richieste di spiegazioni circa le decisioni tattiche, le accuse riguardanti il suo modo di gestire lo spogliatoio e i rimproveri relativi al presunto distacco emotivo con la tifoseria. Alcune critiche facevano riferimento alla rottura con la dirigenza nell’era Andrea Agnelli, mentre altri affermavano che la sua uscita abbia segnato una svolta negativa per la squadra. Insomma, quello che avrebbe dovuto essere un messaggio di auguri si è trasformato in un’occasione di confronto acceso tra sostenitori e critici. Conte nel frattempo non se ne cura, non volendo intervenire direttamente sulla vicenda, ma appare un segnale chiaro ora che il rapporto tra l’ex tecnico e l’ambiente juventino resta tormentato, segnato da ferite che non si rimarginano facilmente.