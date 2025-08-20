Lecce, 85enne ricoverato d'urgenza in ospedale: cosa gli trovano nel retto

A Lecce un uomo di 85 anni è stato recuperato d'urgenza all'ospedale "Vito Fazi". Il personale sanitario si è trovato al cospetto di una situazione davvero bizzarra. In pratica, l'anziano lamentava dolori e sanginamenti al retto. Stando a quanto si riferisce al TgCom, è stata infatti trovata una lampadina incastrata nella zona ano-rettale. L'uomo, giunto in ospedale nella mattinata di martedì 19 agosto, è stato così sottoposto a un intervento endoscopico e ora è recuperato da è in via di guarigione. Stando a quanto si apprende, è stata la figlia dell'uomo a chiamare il 118, allarmata proprio per una significativa perdita di sangue dal retto e per le condizioni di sofferenza del padre.
Secondo quanto riportano i media locali, non è ancora chiaro come la lampadina sia finita incastrata all'interno del retto dell'85enne. L'uomo poi ha raccontato di aver provato da sé a rimuovere l'oggetto utilizzando un cacciavite, ma la manovra ha aggravato ulteriormente la situazione.
I medici hanno effettuato un intervento endoscopico in sedazione. L'estrazione è stata effettuata rimuovendo la lampadina con una pinza chirurgica ed estratta integra, evitando possibili traumi alla parete intestinale. Al momento l'anziano si trova ancora ricoverato nel reparto di chirurgia generale, sotto stretto monitoraggio da parte dell'equipe sanitaria.