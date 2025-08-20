Lecce, 85enne ricoverato d'urgenza in ospedale: cosa gli trovano nel retto

A Lecce un uomo di 85 anni è stato recuperato d'urgenza all'ospedale "Vito Fazi". Il personale sanitario si è trovato al cospetto di una situazione davvero bizzarra. In pratica, l'anziano lamentava dolori e sanginamenti al retto. Stando a quanto si riferisce al TgCom, è stata infatti trovata una lampadina incastrata nella zona ano-rettale. L'uomo, giunto in ospedale nella mattinata di martedì 19 agosto, è stato così sottoposto a un intervento endoscopico e ora è recuperato da è in via di guarigione. Stando a quanto si apprende, è stata la figlia dell'uomo a chiamare il 118, allarmata proprio per una significativa perdita di sangue dal retto e per le condizioni di sofferenza del padre.

Secondo quanto riportano i media locali, non è ancora chiaro come la lampadina sia finita incastrata all'interno del retto dell'85enne. L'uomo poi ha raccontato di aver provato da sé a rimuovere l'oggetto utilizzando un cacciavite, ma la manovra ha aggravato ulteriormente la situazione.