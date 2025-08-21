Napoli, scappano all'alt? Inseguiti e arrestati: cosa avevano a bordo

Scappano all'alt della Polizia per eludere il controllo e vengono arrestati al termine di un inseguimento. Due arresti in altrettante circostanze diverse negli ultimi due giorni a Napoli, protagonisti un 21enne e un 37enne, entrambi dovranno rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo episodio risale a lunedì pomeriggio, quando gli agenti dell'Upgsp in via Cesare Rosaroll hanno intimato l'alt a una coppia a bordo di un motoveicolo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché i due soggetti non sono stati raggiunti in piazza Sant'Anna a Capuana; in quei frangenti, l'uomo ha investito uno degli agenti, ma è stato bloccato dopo una colluttazione. Inoltre, a seguito degli accertamenti, è stato accertato che lo scooter era rubato e sullo stesso era stata apposta una targa di un altro motoveicolo. Per tali motivi, il 37enne è stato arrestato mentre la donna che viaggiava con lui a bordo dello scooter è stata sanzionata amministrativamente per custodia illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 2,40 grammi di hashish e 2,88 grammi di marijuana.