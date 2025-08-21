Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Napoli, scappano all'alt? Inseguiti e arrestati: cosa avevano a bordo

giovedì 21 agosto 2025
Napoli, scappano all'alt? Inseguiti e arrestati: cosa avevano a bordo

2' di lettura

Scappano all'alt della Polizia per eludere il controllo e vengono arrestati al termine di un inseguimento. Due arresti in altrettante circostanze diverse negli ultimi due giorni a Napoli, protagonisti un 21enne e un 37enne, entrambi dovranno rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il primo episodio risale a lunedì pomeriggio, quando gli agenti dell'Upgsp in via Cesare Rosaroll hanno intimato l'alt a una coppia a bordo di un motoveicolo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché i due soggetti non sono stati raggiunti in piazza Sant'Anna a Capuana; in quei frangenti, l'uomo ha investito uno degli agenti, ma è stato bloccato dopo una colluttazione. Inoltre, a seguito degli accertamenti, è stato accertato che lo scooter era rubato e sullo stesso era stata apposta una targa di un altro motoveicolo. Per tali motivi, il 37enne è stato arrestato mentre la donna che viaggiava con lui a bordo dello scooter è stata sanzionata amministrativamente per custodia illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 2,40 grammi di hashish e 2,88 grammi di marijuana. 

Palermo, non si ferma all'alt: inseguimento mozzafiato, finisce male

Non si ferma all'alt e fugge alla guida di una moto rubata. La polizia ha arrestato un 18enne palermitano per ...

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne notato a bordo di una moto di grossa cilindrata in via Labriola; alla loro vista, il giovane è scappato per eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via della Liguria, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Gli agenti del Commissariato Scampia, giunti nel frattempo in supporto, con non poche difficoltà lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza. Per tali motivi, l'indagato è stato arrestato e gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa.

Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

Era stato controllato dagli agenti della Polizia locale in viale Monza a Milano ed era risultato negativo all'assunz...

Omicidio Ispettore di polizia ucciso a coltellate: chi è il killer

La tegola per Conte Lukaku, lungo stop. Il Napoli corre ai ripari: chi compra in attacco

Insulti agli agenti Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

tagnapolialtpolizia

Omicidio Ispettore di polizia ucciso a coltellate: chi è il killer

La tegola per Conte Lukaku, lungo stop. Il Napoli corre ai ripari: chi compra in attacco

Insulti agli agenti Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

ti potrebbero interessare

618x432

Ispettore di polizia ucciso a coltellate: chi è il killer

Roberto Tortora
1400x933

Lukaku, lungo stop. Il Napoli corre ai ripari: chi compra in attacco

Roberto Tortora
475x298

Milano, tunisino si filma mentre scappa in auto dalla polizia: il video della fuga

3072x1999

Trentino, fugge all'alt in Bmw e rischia di investire l'agente: denunciato 15enne