Nick Kyrgios, caso Sinner-Clostebol? "Al mondo non importa quel che dice": ecco chi insulta oggi

Un altro botta e risposta sui social, di tanti fatti nelle ultime settimane, con i suoi fan o meno, riguardo al caso Clostebol con al centro Jannik Sinner. Proprio sul tema, Nick Kyrgios è tornato a parlare non attaccando il tennista, ma il francese Nicolas Masut, che aveva attaccato Kyrgios per i continui attacchi nei confronti dell’azzurro soffermandosi sulla possibilità di scatenare il pubblico degli Australian Open in caso di partita tra l’ex numero 13 e il numero uno al mondo.

Cosa aveva detto Mahut? In una recente intervista a Eurosport aveva detto di non apprezzare le dichiarazioni fatte da Kyrgios: “Lui ha il diritto di esprimere un’opinione sul test positivo di Sinner, ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma infiammare la situazione in questo modo — le sue parole —. Sinner non ha mai mancato di rispetto a nessuno, è il numero 1 del mondo. Penso che Kyrgios dovrebbe rimanere realista: anche se riuscisse a coinvolgere il pubblico, Sinner vincerebbe comunque 6-3. Può sognare il titolo all’Australian Open certo, ma deve rimanere realista, non gioca da molto tempo”.

Kyrgios, duramente, si è scagliato sui social contro Mahut. Lo ha detto tra un impegno e l’altro della World Tennis League, dove ha disputato anche un match di doppio in coppia con Jasmine Paolini: "Non credo che al mondo importi molto quello che dice Nicolas Mahut — le sue parole —. Era un grande giocatore di doppio, ma non ha avuto la mia carriera in singolare. Probabilmente è per questo che ha questa opinione, che per me non significa niente”.

Sempre Kyrgios ha commentato il caso della positività di Max Purcell, campione nel doppio a Wimbledon 2022, da poco annunciata dall’Itia. Laconico il messaggio: “Il tennis è nel fango in questo momento“, il messaggio su X di Nick.