Anna Kalinskaya, "la chiave è cambiare qualcosa": la bomba è su Sinner?

Tutto pronto, o quasi, per la nuova stagione: Jannik Sinner si prepara a scendere di nuovo in campo, inaugurando il suo 2025 con gli Australian Open, dove si presenta da campione in carica. Dopo un 2024 leggendario, il numero 1 al mondo è chiamato a replicare le sue straordinarie gesta. Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli, tra l’ansia per l’imminente decisione del Tas di Losanna sul ricorso presentato dalla Wada per il caso Clostebol e l’inevitabile attenzione mediatica sulla sua vita privata.

Nonostante la riservatezza che da sempre lo contraddistingue, le voci sulla presunta relazione (conclusa o ancora in corso) con Anna Kalinskaya continuano a occupare le pagine dei giornali e i social. Anche la tennista russa, fedele al suo stile discreto, ha scelto di trincerarsi dietro un tombale silenzio sull’argomento, limitandosi a condividere sui suoi profili social aggiornamenti sui suoi allenamenti e vacanze trascorse tra Mosca e Miami.

Recentemente, sempre la tennista moscovita ha rilasciato un’intervista a Bazaar Australia, accettando di raccontarsi a tutto tondo, ma ponendo un’unica condizione: nessuna domanda su Jannik Sinner. Pur evitando riferimenti diretti al numero uno del mondo, alcune sue dichiarazioni sono state interpretate come messaggi impliciti rivolti proprio al campione italiano.

Tra i temi toccati nell’intervista, la russa ha riflettuto sull’infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi nel 2023. “Durante il mio infortunio è arrivata la lezione più grande per me. Ho capito quanto mi dà il tennis: quante emozioni, routine e connessioni porta nella mia vita. Mi ha fatto amare ancora di più il gioco". Una nuova dichiarazione d’amore verso il tennis, che oggi rappresenta per lei non solo una professione ma una parte essenziale della sua identità.

Kalinskaya ha anche rivelato come l’esperienza dell’infortunio l’abbia spinta a rivedere il suo approccio alla vita e alla carriera: “La chiave è cambiare qualcosa: non negli allenamenti, ma modificare lo stile di vita per renderlo più semplice". Dunque Anna ha sottolineato l’importanza di “godersi le cose nei giorni liberi, per avere un buon equilibrio".

Parole - e in particolare il riferimento al “cambiare qualcosa” e al trovare maggiore equilibrio - che sono state immediatamente collegate dai fan e dagli esperti a una possibile allusione alla relazione con Sinner. Che si tratti di un capitolo chiuso o ancora aperto, resta avvolto nel mistero. E così ogni parola pronunciata dalla tennista diventa materia di speculazione per chi cerca risposte ai rumors che da mesi circolano nel mondo del tennis. Il tutto anche se l'unica condizione che Anna pone è semplice: non parlare del ragazzo di San Candido.