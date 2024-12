Camila Giorgi, nuova vita in Argentina: clamoroso, il suo nuovo lavoro in questo video (sexy)

26 dicembre 2024 a

Camila Giorgi ha ufficialmente chiuso il capitolo tennis. Dopo le note e controverse vicende legate a questioni fiscali e alle false certificazioni sui vaccini anti-Covid in Italia, l’ex tennista si è lasciata alle spalle il mondo dello sport per iniziare una nuova vita. Dopo un primo periodo trascorso a Miami, la marchigiana ha scelto di trasferirsi in Argentina, paese d’origine del padre Sergio, che l’ha seguita in questa nuova avventura.

La decisione di stabilirsi in Argentina è arrivata dopo l’elezione di Javier Milei come presidente, evento che sembra aver dato un’ulteriore spinta al trasferimento della famiglia Giorgi. Nonostante i 33 anni e un rendimento nel circuito WTA ancora competitivo – con risultati significativi nel 2022 e una vittoria nel torneo di Mérida nel 2023 – Camila ha scelto di ritirarsi improvvisamente dal tennis, mantenendo il massimo riserbo sulle motivazioni, tutt'ora avvolte dal mistero.

Appesa la racchetta al chiodo, la vita di Camila si è arricchita di nuovi capitoli. Recentemente, ha reso pubblica la sua relazione con Ramiro Marra, noto politico argentino, e ora si prepara a brillare in un ambito del tutto diverso: quello della cucina.

Ma non solo. Camila Giorgi ha intrapreso una nuova carriera come food influencer, mettendo insieme la sua passione per la cucina, il seguito sui social e il legame con le sue origini italiane e argentine. Il suo debutto ufficiale in questo nuovo ruolo è avvenuto alla vigilia di Natale, quando ha pubblicato un video che ha immediatamente conquistato il pubblico.

Nel filmato, vestita con un elegante abito rosso da sera, Camila spiega come preparare un dessert perfetto per la Nochebuena – la tradizionale cena del 24 dicembre nei paesi di lingua spagnola. La didascalia del post lascia poco spazio ai dubbi: “Inizio a cucinare con voi per la vigilia di Natale. Oggi facciamo il rotolo di fragole e mirtilli". Insomma, Camila Giorgi si è totalmente reinventata, pur senza scordare l'Italia: sempre ne video d'esordio, uno strofinaccio con i colori della bandiera italiana appare più volte, un richiamo chiarissimo alle sue origini e al legame con un passato che non può scordare.

