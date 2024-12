Pep Guardiola spaventa in conferenza stampa: sguardo perso nel nulla, un video sconcertante

27 dicembre 2024 a

a

a

Un altro stop per il Manchester City, stavolta contro l’Everton, in una stagione finora fallimentare. I risultati parlano chiaro: da novembre a oggi sono arrivate sei sconfitte due pari e una singola vittoria col Nottingham. Ma la squadra non gira e lo si è visto anche nel rigore fallito da Haaland (distratto e sbeffeggiato da Pickford). Quando Pep Guardiola è andato in conferenza stampa per parlare della sfida, il suo volte è valso mille parole. In particolare, è rimasto con lo sguardo fisso verso un punto indefinito per lunghi secondi, a tratti inquietanti. Poi, dopo il 'risveglio', il mister ha parlato.

Non è bastato ‘togliere il Natale' alla squadra per tenerla sul filo della concentrazione, darle una scossa. Il City si è spento, ha perso la magia e Guardiola lo ha capito: "Se mi chiedi della partita di oggi (giorno di Santo Stefano, ndr) — dice l'allenatore del Manchester City — abbiamo giocato come sempre, disputando una buona prestazione in difesa e in attacco”.

"Perché forse non lo sopportano più": City, la soffiata di Fabio Capello su Guardiola

E ancora: “Quando giochiamo male sono il primo a dirlo ma oggi non posso farlo — ha aggiunto —. Abbiamo avuto occasioni, e non solo il rigore, ma tante davvero. Abbiamo tirato tante volte ma alla fine non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo”. Si tratta di un omento no, di uno sfogo e una confessione quella che il catalano fa sul momento no della sua squadra: "Questa è la vita, non possiamo fare altro che prenderne atto — ha concluso — Non ci aspettavamo di non vincere così tante partite per così tanto tempo. Cosa possiamo fare? Andare avanti. Il calcio è vincere, il calcio è segnare gol e non subirne, cosa che abbiamo sempre fatto. E in questa stagione, nell'ultimo mese e mezzo, non siamo riusciti a farlo".