Kyrgios insulta Sinner e Djokovic applaude: "Nick ha toccato i punti giusti"

L'intesa tra Nole Djolovic e il suo nuovo compagno di doppio Nick Kyrgios pare essere ottima. Sicuramente fuori dal campo, in attesa di verificarla in campo al Torneo Atp 250 di Brisbane che inaugurerà la prossima stagione. Il croato ex numero 1, ultimo dei Big 4 ancora in attività, interviene sulla questione Jannik Sinner e doping e non usa giri di parole: "Penso che Nick abbia toccato alcuni punti giusti quando si tratta di trasparenza e incoerenza con i protocolli e i confronti caso per caso. Ci sono alcuni giocatori che aspettano da più di un anno che il loro caso venga risolto".

"Non metto in discussione se la sostanza proibita sia stata assunta intenzionalmente o meno - spiega ancora Djokovic. Credo nello sport pulito, credo che il giocatore farà tutto il possibile per giocare in modo corretto. Conosco Jannik da quando era molto giovane, quindi non mi sembra il tipo di persona che farebbe una cosa del genere. Sono frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, dal fatto che siamo stati tenuti all'oscuro per cinque mesi. Sinner ha ricevuto la notizia della positività ad aprile e l'annuncio è stato dato solo ad agosto, poco prima degli Us Open. L'Atp non ha parlato molto approfonditamente del motivo per cui hanno tenuto quel caso lontano dal pubblico. Poi abbiamo avuto i casi di (Simona) Halep e il caso di Swiatek e non è una bella immagine per il nostro sport. Mi chiedo solo come funziona il sistema. Perché alcuni giocatori non vengono trattati allo stesso modo degli altri? Forse ci sono ragioni di classifica dietro, o forse altri hanno più sostegno finanziario alle spalle o squadre legali più forti".

Poche ore prima, l'australiano Kyrgios aveva nuovamente attaccato Sinner: "Due numeri uno del mondo che vengono entrambi condannati per doping è disgustoso per il nostro sport. È un aspetto orribile". "Devo parlare apertamente perché non penso che abbastanza persone lo facciano. Penso che le persone cerchino di nascondere la cosa sotto il tappeto. Non esiste un trattamento giusto per tutti i giocatori. Lo abbiamo visto con Max Purcell. Il motivo per cui è diverso è perché prima si è rivolto alle autorità, ha ammesso di aver fatto qualcosa che era sulla lista dei vietati. Lo ha detto apertamente, invece di nasconderlo sotto il tappeto".

E ancora, riguardo all'altoatesino: "Lui è il numero 1 al mondo è un tennista incredibile, non ho mai detto di no. Penso solo che il trattamento debba essere giusto per tutti. Penso che la situazione sia stata gestita in modo orribile nel nostro sport. L'integrità del tennis in questo momento è orribile, e nessuno vuole parlarne. Sinner ha fallito anche due test antidoping in momenti diversi. Non è successo uno dopo l'altro: erano momenti diversi. Ma, voglio dire, se non ha fatto nulla di male, allora perché gli hanno tolto il premio in denaro e i punti? Ovviamente hanno trovato qualcosa che non andava". Kyrgios ha portato avanti la propria polemica su Sinner approfondendo così: "So che alla gente non piace quando parlo semplicemente delle cose, sono onesto. Per essere un ragazzino cresciuto giocando a tennis, mi piaceva la competizione, mi piaceva giocare. Posso emozionarmi, posso lanciare una racchetta, ma questo non è niente in confronto al barare e all'assunzione di farmaci che migliorano le prestazioni".