Jannik Sinner, "ultima palla dell'anno": il rito che fa impazzire tutti, cos'ha fatto in campo

Un 2024 da urlo, lasciato alle spalle per accogliere un 2025 che, in tanti sperano, sia vincente allo stesso modo. Jannik Sinner in un video ha salutato l’anno passato con lo stesso rito fatto a fine 2023: un ultimo servizio. "Ultima palla dell'anno. Felice anno nuovo!”, è la didascalia del suo post. Nel filmato del 2023 si vede il 23enne altoatesino che di notte, sul campo da tennis, gioca l’ultima palla. Un gesto fortunato per il 2024, che Jannik si augura possa portare fortuna anche nel 2025. "Ultima palla del 2024, l'anno scorso era uno slice, quest'anno sarà un kick. Grande sicurezza”, dice nel video. Si tratta di due diversi modi di battuta che Sinner ha mostrato ai suoi tifosi. Prima di salutare definitivamente i tifosi con un “Buon anno a tutti".

Il 2024 gli ha portato otto titoli: dagli Australian Open alle Atp Finals di Torino, dove è diventato il primo "maestro" senza set persi da Ivan Lendl nel 1986, fino alla Coppa Davis. Un trionfo dietro l'altro per l’azzurro, che ha riscritto la storia del tennis italiano e chiaramente di quello mondiale. Le note stonate sono quelle delle Olimpiadi di Parigi, saltate da Sinner per una tonsillite, l’uscita ai quarti di Wimbledon e l’assenza di Roma per il fastidio all’anca patito nel torneo di Montecarlo, dove sarebbe potuto arrivare al titolo senza l’errore della giudice di sedia Aurelie Tourte. E poi il caso Clostebol, la contaminazione indiretta col farmaco durante i passati Indian Wells, con un ricorso della Wada finito ora al Tas di Losanna, chiamato a esprimersi in merito.