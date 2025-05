Milan, Ibra & co umiliati: cosa scrivono i tifosi allo stadio

Non è nemmeno una festa, ma sicuramente è mesta l'ultima notte di campionato del Milan. Si chiude per i rossoneri una stagione caotica, deludente, al limite del disastro e l'immagine che rimarrà negli occhi dei tifosi rossoneri non saranno i due gol (Gabbia e Joao Felix) rifilati al Monza di Nesta, praticamente retrocesso da gennaio, ma la durissima contestazione della Curva Sud.

Dopo aver manifestato davanti alla sede del club in via Aldo Rossi nel pomeriggio, gli ultrà hanno abbandonato lo stadio al 15' del primo tempo. Prima, però, hano fatto in tempo a comporre una scritta inequivocabile disponendosi sugli spalti per formare un umiliante "Go home", andate a casa, tutto dedicato alla dirigenza giudicata colpevole del fallimento sportivo. Dalla proprietà americana, con Gerry Cardinale, fino al manager Giorgio Furlani, per finire con la evanescente guida tecnica di Ibrahimovic e Moncada. Tutti in tribuna, ad assistere alla eclatante protesta. Non sono mancati ovviamente cori e inviti a vendere e a rassegnare le dimissioni.

Fin dal pomeriggio, come detto, migliaia di supporter si erano intanto radunati davanti a Casa Milan per esporre uno striscione contro l'intera dirigenza e intonare cori di contestazione, così come altri di apprezzamento nei confronti di Paolo Maldini e del mai dimenticato ex presidente Silvio Berlusconi.