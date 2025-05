Napoli, il primo super acquisto "da Champions" per convincere Conte a restare

Un gran bel regalo per lo scudetto. Un regalo "da Champions". Che quello di Aurelio De Laurentiis sia un modo per convincere Antonio Conte a restare lo si capirà presto, magari già da martedì dopo la grande festa per il quarto titolo in programma lunedì sera. Di sicuro, sarà un modo per fare ancora di più felici i tifosi del Napoli: sul mercato sembra infatti tutto fatto per Kevin De Bruyne, forse il più forte trequartista del calcio europeo (e non solo) degli ultimi 15 anni, diventato una leggenda con Pep Guardiola al Manchester City tra gol e assist a pioggia.

A quasi 34 anni (li compirà a giugno) il capitano del Belgio ha accettato la corte azzurra e le ultime indiscrezioni parlano di una casa già acquistata sotto il Vesuvio, convinto dal progetto tecnico di ADL ma pure dalle ottime recensioni di compagni di nazionale come "Ciro" Mertens e Romelu Lukaku. I dubbi sulla capacità di KDB di innalzare il livello tecnico della squadra sono inesistenti, l'unica perplessità è non tanto dal punto di vista anagrafico quanto relativa alla integrità fisica del giocatore, rientrato quest'anno dopo un lungo stop per infortunio.

Anche per questo il suo ciclo a Manchester è finito: il belga si svincolerà il 30 giugno dal City e Manna gli ha offerto un ricco biennale. De Laurentiis però ha promesso l'arrivo di "tanti giocatori forti" e sulla lista degli acquisti ci sono anche l'attaccante canadese del Lille Jonathan David (piace anche a Inter e Juventus) e Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina già inseguito a gennaio.