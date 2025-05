Milan, addio Reijnders: il gesto a fine gara non lascia speranze

L'ultimo schiaffo di Sergio Conceicao ai senatori del Milan, prima di dire addio dopo una metà stagione tanto tribolata quanto fallimentare. Per molti la sfida di sabato sera contro il Monza già retrocesso, una partita dal valore nullo dal punto di vista sportivo, poteva rappresentare l'ultimo ballo davanti ai propri tifosi. La lista dei possibili partenti in vista di una potenziale "rifondazione" è lunga: Maignan, Tomori, Rafa Leao, Theo Hernandez, di fatto gli ultimi reduci dello scudetto 2022 firmato Pioli, eredità della gestione di Paolo Maldini e per molti versi i più deludenti di questa disgraziata annata.

E ancora, più per motivi di bilancio che tecnici, Pulisic e Reijnders. Chi si aspettava una sfilata però sarà rimasto deluso. L'allenatore portoghese (squalificato) non si è fatto intenerire e ha lasciato in panchina sia Leao che Theo, evitando pure una loro passerella. In campo, invece, giocatori non troppo amati dal tifo rossonero come Musah o Joao Felix: il primo in bilico, il secondo che non verrà riscattato dal Chelsea. Poco spazio anche per il baby Camarda, che ha provato a timbrare il suo primo gol in A dopo le delusioni vissute nel Milan Futuro. Niente da fare, in rete ci sono andati Gabbia e proprio Felix, più sorridente che mai e ringalluzzito dal clima vacanziero.