Milan caos, il tifoso contesta "nel nome di Maldini": a San Siro finisce male

Nell'ultimo giorno della stagione (sciagurata) del Milan è successo di tutto, e quasi nulla c'entra con il campo. La contestazione dei tifosi annunciata contro la proprietà, iniziata davanti alla sede di via Aldo Rossi e proseguita allo stadio durante la partita contro il Monza (vinta 2-0 nel disinteresse generale) ha avuto il suo momento più clamoroso e concitato proprio al Meazza.

La tensione è esplosa in Curva Sud, quando gli ultrà prima si dispongono sugli spalti a formare la scritta "Go home", andate a casa, indirizzata indistintamente a tutta la società, da Gerry Cardinale e Redbird passando per Giorgio Furlani, Moncada e Ibrahimovic, presente in tribuna e con il muso lunghissimo. Quindi, al 15', tutti fuori e curva deserta.

Nel frattempo, c'è stato un episodio decisamente spiacevole per i proprietari americani: un tifoso rossonero si è presentato nel primo anello rosso con la maglietta di Paolo Maldini, la bandiera rossonera e dirigente dell'ultimo scudetto nel 2022 cacciato nell'estate del 2023 da Cardinale nel giro di pochi minuti. Una ferita ancora aperta per il "milanismo". Non a caso il signore, mostrando polemicamente la maglia rossonera ai dirigenti seduta qualche fila più sopra, è stato applauditissimo dal resto del settore che assisteva alla scena.