Australian Open, una scena surreale: Diana Shnaider caccia la madre dalla tribuna

Attimi di tensione all'Australian Open. In campo, la nostra Elisabetta Cocciaretto stava sfidando Diana Shnaider, 20enne russa che poi si è aggiudicata il match. Ma la moscovita si è resa protagonista di un gesto che ha destato scalpore tra il pubblico di Melbourne. La tennista, infatti, ha cacciato la madre dalla tribuna. Ma che cosa è successo?

Lo stress ha avuto la meglio. La partita stava causando molta tensione sia per la russa sia per la madre sugli spalti. E allora la moscovita ha deciso di allontanarla dalla tribuna. "Penso che sia ancora più difficile per lei che per me. Sentivo la tensione, che lei era nervosa, e io stavo iniziando a diventare ancora più nervosa, quindi l'ho mandata via per salvarle i nervi. È difficile per la mia famiglia guardarmi, ma sono grata di averli intorno. Mi supportano sempre", ha spiegato Diana dopo il match.

"Il primo turno si è rivelato difficile sia fisicamente che mentalmente - ha aggiunto Diana Shnaider -. La prima partita è sempre una delle più difficili, perché devi abituarti al nuovo campo, alle nuove condizioni, all'atmosfera. La partita è stata dura - ha concluso -, ma sono orgogliosa di me stessa per averla vinta".