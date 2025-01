Jannik Sinner, la reazione sconcertante in tv davanti alla giornalista: "Ah, stai ridendo"

Roberto Tortora 14 gennaio 2025 a

Archiviata la vittoria sul cileno Jarry, Jannik Sinner ora si appresta ad affrontare, nel secondo turno degli Australian Open, la wild card di casa Tristan Schoolkate, australiano e numero 173 Atp, che ha sconfitto a sorpresa in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 84, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-4. Dopo la partita con Jarry, il campione di Sesto Pusteria è stato ospite dell’emittente sportiva ESPN ed è stato stuzzicato sulla sua rivalità con Carlos Alcaraz, in un clima assolutamente disteso che ha scaturito anche qualche sorriso. Ovviamente sia la giornalista sia l’opinionista, la tennista danese Caroline Wozniacki, hanno parlato con Sinner della caccia ai 4 Slam, con Alcaraz che l’anno scorso ha vinto su terra rossa ed erba, mentre l’azzurro si è imposto sui due tornei sul cemento.



Sinner ha sorriso ed è subito stato ripreso dalle due intervistatrici: "Oh ridi? Non può farcela?". Il primo giocatore del ranking ha spiegato: "Lo capisco. So cosa gli manca, ovvero il Grande Slam in carriera.

Ma sapete ci sono molti altri che lo vogliono quindi vediamo che succede. Mai dire mai. Due settimane sono molto lunghe". Jannik, per ora, pensa agli Australian Open, di cui è il detentore dopo il successo dell’anno scorso su Medvedev, ma ha sensazioni ottimistiche per il futuro e parla di Alcaraz: "Lui dice sempre di cercare di essere il più positivo possibile nei momenti difficili e poi vedremo". Il numero uno al mondo ha poi voluto scherzare con Wozniacki, nella nuova veste di commentatrice: "Avete molto lavoro da fare, dal primo all'ultimo punto. Buona fortuna. Il mio lavoro è finito oggi". Ora Sinner è già sul campo per allenarsi sotto la guida dei suoi trainers Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Quest’ultimo, ad un certo punto, ha interrotto la sessione per far entrare il padre John, 84enne ex giocatore di football, che ha voluto salutare Sinner e fare due chiacchiere.

