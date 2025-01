Jannik Sinner, pallate contro il fondoschiena: senza precedenti, come si diverte

15 gennaio 2025 a

Jannik Sinner sta affrontando il primo grande appuntamento di questa stagione tennistica: gli Australian Open. Il numero uno al mondo ha approcciato nel migliore dei modi il torneo, eliminando in soli tre set il cileno Jarry. Sfida a distanza con il rivale di sempre Carlos Alcaraz, che in più occasioni ha dichiarato di credere che sarà proprio lui ad alzare il trofeo al termine dello Slam. Ma l'azzurro non la pensa allo stesso modo. "Due settimane sono lunghe", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Repubblica.

Tensioni, attenzione e preparazione. Ma c'è anche spazio per qualche risata. Jannik Sinner ha trovato un modo tutto suo per distrarsi dagli impegni a Melbourne. É diventata virale sui social una clip che lo metro su un campo in cemento in compagnia dei suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Nel filmato si vede il numero uno al mondo mentre gareggia con Vagnozzi nel colpire con la pallina il fondoschiena dell'altro allenatore.

L’azzurro, campione in carica, resta il favorito per i bookmaker, a quota 2 su Planetwin365, davanti a Carlos Alcaraz, a 4,25 e Novak Djokovic a 5,25, anche loro vincenti nella gara d’esordio.Per quanto riguarda gli italiani che ancora devono scendere in campo, spicca Matteo Berrettini, già semifinalista a Melbourne tre anni fa, impegnato contro Cameron Norrie: su Better avanti l’azzurro a 1,45 contro il 2,70 del britannico, mentre nel derby tutto azzurro tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, comanda il bronzo olimpico a 1,55 sul 2,30 del successo ligure. Nel tabellone femminile invece grande attesa per Jasmine Paolini, numero 4 del seeding: esordio a bassa quota per la finalista di Roland Garros e Wimbledon, con la vittoria proposta a 1,18 contro il 4,70 della cinese Sijia Wei.

