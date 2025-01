Anna Kalinskaya-Jannik Sinner: "Sguardo gelido. E a bordo campo...", è finita malissimo?

15 gennaio 2025 a

a

a

Sono fidanzati oppure no? Le verità della storia (o ex) tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner non sono ancora uscite, dato che i due hanno mantenuto il riserbo. La coppia più chiacchierata del circuito maggiore, però, sta facendo capire che ci sia della freddezza tra i due per lo meno nei gesti.

L’ultimo indizio è arrivato dal tiepido saluto e da qualche parola di circostanza che i due si sono scambiati a bordo campo durante una battuta d’allenamento di Sinner agli Australian Open, competizione nella quale la russa ha dato forfait all’ultimo prima del match contro la padrona di casa Kimberly Birrell (al suo posto è toccato alla tedesca Eva Lys). Nessun bacio o abbraccio, quindi, ma una fredda relazione durata pochissimo. Jannik continua a mantenere il riserbo sulla questione, da tipo schivo come è, ma la rottura tra i due appare ora quasi certa.

"Joao Fonseca il nuovo Sinner? Ecco la verità": Santopadre zittisce i gufi anti-Jannik

All’inizio dell’inverno, mentre Jannik vinceva le Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga, Kalinskaya era a Miami per rilassarsi e godersi del tempo con le sue amiche. Non dunque nello staff di Jannik, come è stata vista altre volte, a dimostrazione di come le cose siano andate dissipandosi nel tempo. Il ricordo dei due in vacanza in Sardegna, dopo l’uscita da Wimbledon, sembra già essere un lontano ricordo. Se tra i due sembra essere finita, ancor di più con l’ex fidanzato, l’australiano Nick Kyrgios. In tanti l’hanno vista rivolgergli uno sguardo di fuoco, nessun saluto di circostanza, che non lascerebbe alcun dubbio circa la natura del loro rapporto. Un amore tra i due finito malissimo, prima che Kyrgios si scatenasse contro Jannik per la vicenda della contaminazione diretta al Clostebol. Ma che negli attacchi di Nick ci sia la gelosia perché l’azzurro gli ha rubato la ragazza? Chissà…