Joao Fonseca, la pazzesca profezia di Novak Djokovic: "Impressionante, dove può arrivare

15 gennaio 2025 a

a

a

Il fenomeno del momento è Joao Fonseca, il brasiliano 18enne che sta conquistando il mondo del tennis. Agli Australian Open, al secondo turno, lo attende il nostro Lorenzo Sonego. Fonseca, al primo turno, ha liquidato in tre set Andrey Rublev, oggi numero 9 al mondo. Insomma, il brasiliano sta bruciando le tappe: da tempo viene indicato come un potenziale fenomeno, come il prossimo rivale di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma l'ascesa si sta rivelando vertiginosa.

Il talento esplosivo di Fonseca non è passato inosservato nemmeno ai veterani del circuito. A Melbourne, molti osservatori e colleghi hanno elogiato le qualità del brasiliano, tra cui il campione Novak Djokovic, che è avanzato al terzo turno dopo aver battuto il portoghese Jaime Faria.

"L'ho incontrato oggi per la prima volta, letteralmente cinque minuti prima di entrare in spogliatoio. Mi sono congratulato con lui non solo per la vittoria di ieri sera, che ho visto, ma anche per tutto quello che ha fatto negli ultimi sei-dodici mesi", ha spiegato il fuoriclasse serbo. "Ho seguito la sua ascesa e adoro il modo in cui gioca i punti importanti. Coraggioso, molto pulito al servizio, è un giocatore completo. È emozionante per il Brasile, ma anche per tutto il mondo del tennis, avere un giocatore così giovane e già in grado di giocare così bene su un grande palcoscenico, è impressionante", ha aggiunto Nole. Una vera e propria investitura, parole pesantissime.

Joao Fonseca, ecco di chi è figlio l'astro nascente del tennis. E quando aveva solo 4 anni...

Il tennista serbo, celebre per la capacità innata di leggere il potenziale degli avversari, ha anche ammesso di rivedere qualcosa di se stesso nel giovane Fonseca. "Io sono un suo grande fan, l'ho seguito anche l'anno scorso. In un'intervista avevo detto che vedevo un po' del mio gioco nel suo. Mi ricorda me stesso quando avevo la sua età, quando tiri senza pensare troppo, per mostrare di cosa sei capace. Lui ha sicuramente la stoffa per arrivare lontano e l'ha dimostrato ieri sera su un grande palcoscenico. Se continua così il futuro per lui sarà luminoso". Djokovic quasi innamorato del brasiliano. E se Novak si spende con queste parole, il messaggio è chiaro, anzi chiarissimo: Sinner e Alcaraz devono fare molta attenzione. Da subito.