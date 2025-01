Nicolò Cambiaso, 65 milioni sul piatto: chi vuole soffiarlo alla Juventus

16 gennaio 2025 a

Occhio Juve, su Nicolò Cambiaso sarebbe piombato il Manchester City secondo Tuttosport. Nell’edizione odierna del quotidiano torinese si parla di un possibile addio del terzino e centrocampista bianconero e della Nazionale.

Complice l’infortunio alla caviglia che ha avuto, ha faticato a trovare posto tra i titolari della rosa bianconera e Pep Guardiola sta pensando a lui per inserirlo in squadra. Al momento il City non avrebbe ancora avanzato una proposta diretta alla Juventus per il terzino, che entrerebbe nell’ottica di una sua eventuale cessione solo a fronte di un bottino davvero luccicante, per non meno di 50 milioni di euro. Ma, secondo Gianluca Di Marzio, la cifra offerta da Guardiola sarebbe ben superiore: tra i 60 e i 65 milioni di euro.

Si tratterebbe di una ricca plusvalenza, considerando che Cambiaso venne acquistato dalla Juventus per 12 milioni complessivi, versarti al Genoa nell’estate del 2022. Il giocatore ha poi giocato la stagione successiva al Bologna. In caso di suo addio, la Juve dovrebbe guardarsi sul mercato.

Una volta infortunato, è stato sostituto dal dinamico Weston McKennie, che ha convinto nelle prestazioni, che da terzino, sia a destra che a sinistra, se la cava bene anche lui. Cambiaso sorride ultimamente poco, e il gol segnato da Kalulu contro l’Atalanta, con quella corsa a perdifiato dalla difesa prima dell’assist realizzato proprio dallo statunitense, dimostra quando il terzino italiano possa essere ben sostituito. Non è da escludere quindi che si guardi intorno e che in futuro possa essere in uscita come Danilo, che resta nel mirino del Napoli ma anche in Brasile, con gli interessamenti del Santos e del Flamengo.