Jannik Sinner lo inchioda, McEnroe interrompe l'intervista: "Meglio fermarsi qui"

John McEnroe ha messo alle corde Jannik Sinner. No, non su un campo da gioco. Ma in un'intervista, dopo il match vinto dal numero uno al mondo contro l'australiano Schoolkate. Una volta archiviate le classiche domande di rito, l'ex leggenda del tennis è passato al piatto forte. "Sono abbastanza emotivo, e ho visto che anche gli italiani lo sono. Tu però riesci a controllarti molto, voglio sapere come ci riesci", ha chiesto McEnroe.

Sinner, però, non si è scomposto: "Beh, possiamo dire che siamo un po' diversi io e te". A quel punto, l'ex leggenda ha capito che era arrivato il momento di fermarsi. Così ha preferito alleggerire il clima: "Questo dimostra che ognuno è diverso, e ha la propria mentalità. Io ho la mia. Meglio fermarsi qui".

"Per me è una sensazione diversa - ha proseguito Sinner -. Ho vissuto così tanti bei momenti dentro e fuori dal campo qui, in questo posto meraviglioso. Lo prendo come un'opportunità per sperare di farlo di nuovo. Ma c'è ancora molta strada da fare. Andiamo avanti giorno per giorno. Vedendo il mio livello oggi, sappiamo che posso migliorare. Spero di poterlo dimostrare nel prossimo turno - ha concluso - e che sarà di nuovo un grande torneo per me".