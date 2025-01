Novak Djokovic brutalizza lo spettatore molesto: "Hai già bevuto abbastanza"

Prosegue la marcia di Novak Djokovic agli Austrlian Open: il fuoriclasse serbo ha liquidato Tomas Machac, una vittoria netta in tre set (6-1, 6-4, 6-4). Ma si parlerà a lungo di quanto accaduto subito dopo il termine della partita. Infatti Nole, dopo aver chiuso l’incontro con il consueto urlo di gioia, si è girato verso uno spettatore che lo aveva infastidito a più riprese durante il match.

Con un gesto chiarissimo, evidente, eloquente, Djokovic ha portato il dito all’orecchio, come a dire: "Non ti sento, cos’è, non parli più?". Poi lo ha indicato con fare deciso e ha aggiunto una mimica inequivocabile che sembrava significare: "Dico a te, vieni qui...". Un palese gesto di sfida. Successivamente Djokovic ha celebrato la vittoria con un bacio alla moglie Jelena, presente sugli spalti, mentre il pubblico gli tributava con un applauso scrosciante.

Arrivato poi il momento delle interviste post-partita, il campione ha sfoderato la sua vena ironica, rispondendo con eleganza e un pizzico di sarcasmo a un altro intervento del pubblico. Lo spettatore molesto, già protagonista durante il match, ha urlato una bizzarra proposta di matrimonio al serbo, il quale ha colto l’occasione per regalare un momento memorabile. "Mi dispiace, amico... ma io sono già sposato e ho una moglie. Però, se vuoi, possiamo andare a bere qualcosa, ma credo che tu abbia già provveduto abbastanza", ha picchiato durissimo Djokovic, parole accolte con una risata dalla giornalista e dal pubblico.

Novak: “Sorry mate. I have a wife. We can have a drink though . Maybe you’ve had a few already.”



