Goggia, impresa a Cortina: vince la libera. Brignone terza e prima in Coppa del mondo

Raramente l'Olympia delle Tofane è stata così azzurra. Sofia Goggia si prende la discesa libera di Cortina, con Federica Brignone le fa compagnia sul podio - il primo in carriera sulla Perla delle Dolomiti - con un terzo posto che le vale il contro-sorpasso sulla svizzera Camille Rast in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Era dal SuperG a val d'Isere del dicembre 2023 che le due punte di diamante della valanga rosa non condividevano lo stesso podio in Coppa del Mondo.

Riuscirci davanti al pubblico italiano, sulla pista che tra un anno ospiterà le Olimpiadi, regala good vibes a entrambe per il presente, con il Mondiale di Saalbach all'orizzonte, e per il futuro, in chiave Milano Cortina 2026. "Sappiamo di essere molto competitive, anche tra di noi. Ma credo che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre più forte, a migliorare gara dopo gara - ha sottolineato Goggia -. Siamo accomunate da una fame di voler essere sciatrici sempre migliori e di voler dare sempre il nostro meglio in pista. In questo siamo davvero uguali".

La bergamasca, che al pari della valdostana era stata competitiva fin dalle prove, ha spodestato la norvegese Kajsa Vickhoff Lie rifilandole al traguardo un distacco di 42 centesimi inavvicinabile per chiunque altro sia sceso dopo di lei. Le vittorie in carriera nel circo bianco sono 26, la quarta in assoluto a Cortina. "Penso che non ci sia emozione più bella di vincere qui, per noi italiane. Per me questo posto rappresenta tanto di più di quello che può significare una gara di Coppa del Mondo, le mie giornate più belle sono sempre qua - ha ammesso Goggia, che si è inchinata di fronte al pubblico dopo aver completato la sua discesa vincente -. Proprio per questo ero davvero emozionatissima oggi, avevo il cuore in gola. Ma ero anche concentratissima e centrata: la gara non è stata perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita comunque a dare intensità e continuità, sono molto contenta".

Se Goggia fa festa, Brignone non è da meno: dopo aver sfatato il tabù Semmering, la 34enne è riuscita a salire sul podio anche sull'Olympia delle Tofane. "Non ci ero mai riuscita, finalmente ce l'ho fatta e sono davvero soddisfatta - ha ammesso -. E' una grande emozione, sono contenta perché comunque ho fatto un'ottima prova. Sono riuscita a stare tranquilla e per me oggi è questa la vittoria più grande". Prezioso anche il bottino di punti che le permette di ritornare in vetta alla classifica generale, con 539 punti, 6 in più di Rast e 32 rispetto a Sara Hector, oltre al pettorale rosso di leader di discesa. Aspettando il secondo appuntamento con la velocità con un supergigante che chiuderà la tappa di Cortina: ancora una volta al cancelletto di partenza saranno le azzurre le donne da battere.