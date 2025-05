Jannik Sinner, bomba di Federica Brignone: "Ho visto il suo allenamento e..."

Nuovo plauso di Federica Brignone a Jannik Sinner. A poche ore dal ritorno in campo del numero uno del tennis, è la detentrice del titolo di Coppa del Mondo generale, discesa e gigante, a commentare: "Sinner lo ammiro per tutto, vorrei avere sua attitudine mentale". Presente al Foro Italico per gli Internazionali, la sciatrice ha ammesso: "Ho visto tanti atleti, seguendo il tennis so chi sono, anche gli stranieri. Abbiamo visto Berrettini giocare, poi l'ho conosciuto e ho incontrato anche Jannik. Ho avuto modo di vedere il suo allenamento ed è impressionante".

"Back in Rome": questo il titolo del vlog che Jannik Sinner ha pubblicato su YouTube per raccontare il suo rit...

Già a Che Tempo Che Fa la sportiva aveva lanciato un invito al tennista altoatesino: "Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner. E anche sciare". D'altrone, aveva raccontato, "lui scia benissimo. Era campione del Topolino, che vuol dire campione del mondo internazionale Under 14. Io non ho mai osato dirglielo, e in effetti non si divertirebbe, io faccio schifo a giocare a tennis… Non la vedrei neanche la pallina. È che lui tira dei dritti… picchia la palla talmente forte che sarebbe impossibile secondo me giocare".