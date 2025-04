Federica Brignone, la foto della gamba dopo l'intervento: uno choc

Dopo il drammatico infortunio, Federica Brignone non molla e sceglie di condividere con i suoi follower su Instagram non solo quel che sta provando, ma anche la cicatrice che testimonia il recente intervento chirurgico. Una foto impressionante, quella della gamba post-operazione della sciatrice azzurra. L’incidente, avvenuto durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa lo scorso 3 aprile, l'ha costretta a fermarsi e affrontare un percorso complesso di recupero. "Sono già al lavoro per tornare al 100%. In ogni caso ho migliorato il mio record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno", ha scritto con un pizzico di ironia, riferendosi ai punti di sutura che dominano nello scatto proposto sul social.

L’operazione a cui si è sottoposta ha riguardato la riduzione di una frattura scomposta e pluriframmentaria al piatto tibiale e alla testa del perone sinistro, insieme alla riparazione del legamento mediale del ginocchio. Un intervento delicato che la terrà lontana dalle piste per almeno 4 o 5 mesi.

Jury Chechi a Brignone: "Capitò anche a me, come se ne esce" Al Signore degli Anelli è andato di traverso lo Spritz quando è giunta, sul telefonino, la notizia del bru...

Durante un collegamento da casa nel corso del Media Day della Federazione Italiana Sport Invernali, Federica Brignone ha raccontato con lucidità le incertezze legate alla riabilitazione: "I tempi di recupero non li so io, non li sanno i medici. A 45 giorni avremo una Tac di controllo e vedremo dopo cosa fare. Prima dobbiamo pensare alla parte ossea, poi al resto. Opererò anche il legamento? Dobbiamo aspettare la Tac perché anche in caso non lo possiamo certo attaccare a una tibia rotta", ha sottolineato.

Federica Brignone, "quando tornerà": Olimpiadi di Milano-Cortina a rischio La bruttissima caduta in cui è incappata Federica Brignone potrebbe impedirle di partecipare anche ai prossimi Gi...