Jannik Sinner, malore e mistero: "Non entro nel dettaglio"

Jannik Sinner ha chiaramente risentito del caldo durante la vittoria negli ottavi di finale contro Holger Rune agli Australian Open di lunedì 20 gennaio. Ma in conferenza stampa non ha voluto entrare nei dettagli del malore che lo ha costretto a chiedere l'intervento del medico nel terzo set e si è detto "fortunato" ad aver involontariamente rotto la rete e di aver così goduto di una piccola tregua all'inizio del quarto set.

"Sono stato fortunato - le sue parole in conferenza stampa - "20 minuti fuori dal campo (il tempo necessario per riparare la rete, ndr), per cercare di recuperare fisicamente, per mettere un po' di acqua fredda sulla testa, è stato molto utile. Sono stato molto, molto fortunato", ammette i numero 1 al mondo.

Alla domanda sulla natura precisa dei suoi disturbi, il ragazzo di San Candido ha spiegato di non voler "entrare nei dettagli". "Penso che abbiamo visto che non mi sentivo bene - le sue parole -. Ho avuto un po' di vertigini. In termini di infortuni, non ho nulla, solo qualche problema di salute. Erano condizioni difficili. Faceva caldo ieri e fa ancora caldo oggi - ha aggiunto -. Sapevo che sarebbe stato molto, molto difficile. Ho lottato contro un avversario duro, ma anche un po' contro me stesso", ha concluso Sinner.