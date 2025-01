Tomori usa solo tre parole: Milan, alta tensione dopo la sconfitta con la Juventus

20 gennaio 2025 a

a

a

La sconfitta di Torino fa malissimo. Soprattutto perché il Milan, da quando Sergio Conceicao ha preso il posto di Paulo Fonseca, aveva invertito la rotta. Almeno in Supercoppa italiana, portata a casa con due rimonte clamorose contro Juve e Inter. Ma all'Allianz Stadium il Diavolo si è dovuto arrende alla migliore prestazione stagionale in campionato della Vecchia Signora. Prima Mbangula, poi Weah hanno rispedito il Diavolo all'inferno.

Il disagio a Milanello è palpabile. E un'immagine più di tutte ha fatto capire ai tifosi cosa balena nella testa di Maignan e Leao. Tomori, che tra l'altro potrebbe essere vicinissimo a vestire la maglia bianconera giù in questa sessione di mercato, ha radunato la squadra. E ai suoi compagni ha detto solo tre parole: "Dobbiamo giocare semplice". Concetto poi rafforzato dal portiere rossonero: "Dobbiamo metterci gli attributi".

“ ” ➕ “ ”

Maignan e Tomori chiamano il Milan a raccolta: discorso nel bel mezzo del match ️@DavideBernardi6

L’anticipazione del Bordocam di #JuveMilan a #DAZNSerieAShow #DAZN pic.twitter.com/jOWerMmoWz — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 20, 2025

Se il campionato non sta regalando gioie, per il Milan la svolta potrebbe arrivare già questo mercoledì. I rossoneri sono chiamati a giocare la penultima partita del girone di Champions League contro il Girona. E Conceicao potrà contare anche sul suo centravanti Alvaro Morata, assente per squalifica a Torino. Ma, per invertire la rotta, il Diavolo dovrà fare molto di più che "giocare in modo semplice".