Sinner e Alcaraz, il veleno di Mardy Fish: "Dai, ditemi quanto avrebbero vinto..."

24 gennaio 2025 a

La provocazione di un ex Atp, con la centro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è arrivata nelle ultime ore. In particolare su X e da Mardy Fish, tennista americano ex numero 7 del mondo, che ha fatto discutere sui social nel corso di questi Australian Open: "Quanti Slam avrebbero vinto Sinner e Alcaraz nel periodo migliore di Djokovic, Federer e Nadal? E quanti ne avrebbero vinti Roddick e Murray in questo momento?”, il suo pensiero. Gli ha risposto subito un altro ex della racchetta, lo spagnolo Feliciano Lopez: "L'unica cosa che posso garantire, è che avrebbero vinto zero Roland Garros con Rafa (Nadal, ndr) nel suo momento migliore”.

Sinner non se ne cura e intanto pensa al match delle semifinali degli Australian Open contro Ben Shelton, mentre Alcaraz è uscito ai quarti dopo un estenuante match contro Djokovic, che sempre venerdì di Sinner, ma come primo match di giornata, affronterà Zverev in una super sfida. Dopo la sfida contro lo spagnolo, il serbo non si è più allenato e si presenterà alle semifinali degli Australian Open a bocca asciutta. Il forfait dell'ultimo minuto ha fatto infuriare ancora di più i tifosi australiani, con i quali è in perfetto contrasto dopo quanto avvenuto nello Slam 2022, quando è stato rimandato a casa per la mancata vaccinazione contro il Covid.

I tifosi non credono più ai suoi malanni, accusandolo di fingere per destabilizzare la tenuta mentale degli avversari. Come si evince con lo strappo addominale patito nel 2023 contro Taylor Fritz, preludio dell'ultimo successo ottenuto dal serbo agli Australian Open. Anche la stampa gli è contro, come hanno fatto i giornalisti di The Age, unendosi al pensiero di John McEnroe, con tanto di articolo intitolato "Infortuni tattici e recuperi miracolosi fanno parte del gioco di Djokovic".