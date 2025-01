Adriano Panatta, bomba su Djokovic: "Ma quale strappo? Noi sappiamo certe cose su di lui..."

25 gennaio 2025 a

Diciamo così: Adriano Panatta non sembra credere troppo ai guai fisici di Nole Djokovic. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha alzato bandiera bianca dopo il primo set perso contro Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open.

Parlando con l'amico ed ex compagno in azzurro Paolo Bertolucci nel loro podcast "La telefonata", l'ex capitano di Coppa Davis non ha parole tenere per il Joker: "Ma quale strappo! - la butta là Panatta - Forse aveva una piccola contrattura. Magari se avesse vinto il primo set avrebbe anche continuato. Ma noi sappiamo certe cose di Djokovic, non sono nuove".

In finale, contro Jannik Sinner, ci è andato Sascha, numero 2 del ranking Atp: "Finalmente abbiamo un giocatore che può davvero impensierire Sinner e che gli può far giocare la prima partita vera. La cosa che mi sconcerta è che non ci sono giocatori a quel livello a parte il tedesco, Alcaraz e proprio Djokovic. Per me Jannik parte comunque favorito ma Zverev è un giocatore solido, bravo in difesa e che nonostante la stazza si muove molto bene a fondo campo".

Proprio al termine della sua semifinale finita anzitempo, Zverev aveva regalato all'amico Djokovic parole di grande rispetto invitando il severissimo pubblico della Rod Laver Arena di Melbourne a non fischiarlo: "Per favore ragazzi, non fate buuuu a un giocatore che si ritira per infortunio. Mostrate un po' d'amore e rispetto per Djokovic, un campione che ha dato così tanto al tennis negli ultimi 20 anni. Ha dato la sua vita a questo sport per 20 anni. Ha vinto questo torneo con uno strappo addominale. Ha vinto questo torneo con un tendine rotto. Se non può continuare, non può continuare". Parole che non hanno però convinto Panatta.