Bolelli-Vavassori, sfuma il sogno: ko in finale all'Australian Open. Quel tie-break maledetto...

Sfuma sul più bello il sogno di Andrea Vavassori e Simone Bolelli di vincere, al terzo tentativo, una prova del grande slam di doppio. Agli Australian Open la coppia azzurra esce sconfitta in finale, come lo scoros anno, superata per 6-7 7-6 6-3 dal duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dall'inglese Henry Patten.

Un primo set equilibratissimo dove gli azzurri erano partiti a razzo conquistando subito un break, restituito agli avversari sul 4-3. Si arriva a un tie break infinito, durato più di 25 minuti, e alla fine conquistato da Vavassori-Bolelli col punteggio 18-16.

Nel secondo set nessun sussulto: i servizi la fanno da padroni e si arriva di nuovo al tie break. Sul 5-5 gli azzurri perdono il servizio e perdono il gioco decisivo per 7-5. Nel terzo set sono il finlandese e l'inglese a fare subito il break e a condurre in porto la gara (annullando due palle del controbreak sul 5-3). Delusione per gli azzurri che comunque dimostrano di essere una delle coppie di doppio più forti del mondo. Il tutto in attesa di una vittoria Slam attesissima e, soprattutto, meritatissima.