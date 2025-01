Bild, fango tedesco su Sinner anche dopo il trionfo: "Che razza di vittoria è?"

26 gennaio 2025 a

La Bild non ha proprio digerito la vittoria di Jannik Sinner sul loro connazionale Alexander Zverev. Il numero uno al mondo ha trionfato ancora una volta agli Australian Open, salendo così a tre grandi Slam in bacheca. Nessun trofeo, invece, in quella del suo avversario. Ma tra i due c'è stata grande sportività, nonostante la tensione del match. L'azzurro è stato superiore in campo, sbarazzandosi del numero due al mondo in soli tre set. E il tedesco ha riconosciuto la grandezza dell'altoatesino.

Il quotidiano tedesco, però, getta veleno sulla vittoria di Jannik Sinner. "Sinner festeggia il suo terzo titolo slam nel giro di un anno dopo i successi di Melbourne 2024 e degli US Open di settembre. Ma è una vittoria con il retrogusto, come quella di New York”, ha scritto la Bild. A che cosa si riferisce? Ovviamente al solito caso doping che, come una spada di Damocle, pende sulla testa del campione azzurro. La loro, in effetti, è una crociata personale comprensibile: in fondo un azzurro ha avuto ancora una volta la meglio su un tedesco. Per giunta in uno sport storicamente non semplice per il nostro Paese. Ma non è una novità. Già alla vigilia il giornale tedesco si chiedeva infatti se la presenza in campo dell’italiano fosse da considerarsi accettabile visto il percorso che sta affrontando.

Non tutti i tedeschi odiano Sinner. Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, ha sempre speso bellissime parole per il numero uno al mondo. "E’ sorprendente come Sinner riesca a ignorare i rumori di fondo”, aveva detto parlando del caso doping.