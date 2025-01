Sinner "supremo". E poi... Schiaffo mondiale a Kyrgios e ai rosiconi della Bild

27 gennaio 2025 a

Per i “rosiconi” della Bild, Jannik Sinner è un dopato che non avrebbe dovuto vincere gli ultimi Australian Open, a dispetto dell’idolo locale Alexander Zverev, autore comunque di un grande torneo.

La reazione dell’altra stampa straniera, però, è tutta a favore del 23enne pusterese, anche i francesi dell’Equipe, a dimostrazione di come Jannik vinca col merito e col talento, e non con quella microporzione di Clostebol nel sangue trovata agli scorsi Indian Wells. Le frasi più importanti, a favore di Sinner, arrivano appunto dal quotidiano francese, eloquente con un “Sinner intoccabile“. All’interno due pagine di approfondimento, nelle quali Jannik viene descritto come “Extraorsinner“.

Tanta attenzione anche dalla Spagna. Marca, ad esempio, non ha remore nel definire l’azzurro: “The Big-One della nuova generazione”, sottolineando che ora sia a un titolo Slam da quelli vinti da Carlos Alcaraz, e possa essere considerato un campione generazionale come quelli del passato. Per El Pais, invece, il tennis attuale è nelle mani dell’altoatesino, precisando che il successo in finale contro Alexander Zverev sia maturato senza concedere palle break. Su AS, invece, il titolo è “Intrattabile Sinner”, dato che ha concesso le briciole a Zverev, in lacrime a fine match, prendendosi due tiebreak su due nei primi due set.

In Inghilterra, sul The Guardian, si evidenzia la superiorità di Jannik nell’atto conclusivo in Australia: “Un Sinner supremo annienta le speranze di Zverev di vincere il titolo“. The Times, invece, fa riferimento alle parole del pusterese in conferenza stampa, in particolare a quelle sulla vicenda ‘Clostebol’: “Se fossi colpevole di doping non giocherei così“.