Kyrgios, l'ultimo sfregio a Sinner: "Che parola mi fa venire in mente"

Nick Kyrgios è salito mesi fa sul battello che porta a Shutter Island (ricordate il film con Leonardo Di Caprio e Ben Kingsley? Quello) e ormai da mesi vive su un’isola dell’irrealtà, dov’è convinto che sparare a zero su Jannik Sinner, salvo poi rimediare magre figure lui stesso in campo, sia la cosa giusta da fare.

Prima o poi dovrà risvegliarsi e capire che il mondo è un altro e Sinner è il numero uno del tennis per manifesta superiorità rispetto agli altri. Dopo giorni di silenzio e dopo la vittoria del campione italiano agli Australian Open, Kyrgios è tornato inutilmente a parlargli contro sui social.

Fuori i nomi degli sciacalli: ecco chi sono i rosiconi che sperano nella squalifica di Jannik Sinner

Coinvolto in un gioco, in cui avrebbe dovuto associare ad ogni tennista una parola che lo definisce, Kyrgios ha così detto: "Djokovic? GOAT. Federer? Bello. Bello da vedere e il più naturale da guardare. Rafa? Competitività. Sabalenka? Evolversi. Osaka? Autentica. De Minaur? Velocità. Serena Williams? Campionessa".

Quando è arrivato il momento di Sinner ha tentennato un attimo, poi tàc la nuova provocazione irritante: "Sinner? Clostebol". Quindi, è tornato ad essere scherzoso con gli altri: “Alcaraz? Ama le donne, quindi direi le donne. Tiafoe? Vibrante. È sempre felice, sempre sorridente. Potrebbe essere un 250 nei vicoli di Anversa, o qualcosa del genere, ma Francis ha sempre un sorriso da un orecchio all'altro, e ti ricorda sempre che la vita è piuttosto bella, ed è sempre pronto a tirarti su il morale e a divertirti".

"Ha fallito meno test antidoping di Sinner": Kyrgios delira ancora e viene sommerso di insulti

Ma non è finita qui, perché ha risposto in maniera vegognosa anche su X ad un utente lo ha preso in giro in riferimento all’ATP 250 di Montpellier in cui Cobolli ha giovato di un “bye” al primo turno. L’utente ha scritto: “BYE ha comunque vinto più partite di Nick Kyrgios nel 2025". E l’australiano, in tutta risposta, ha replicato: "Bye ha comunque fallito meno test antidroga rispetto a Sinner". Nick cambia disco.

