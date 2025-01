"Meloni e Sinner indagati, ora anche io". Binaghi, il caso che scuote il tennis italiano

31 gennaio 2025 a

a

a

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, è stato accusato di dichiarazioni lesive e violazione del codice di comportamento. Sarà così costretto a presentarsi negli uffici della procura federale. Il motivo dell’apertura di un’inchiesta a sua nome, come riportato su La Repubblica, vede come oggetto un articolo di stampa del 16 novembre scorso nel quale muoveva alcune critiche al Coni e al suo presidente Giovanni Malagò.

Il garante del Codice di Comportamento sportivo, Giuliano Amato, il 21 novembre, ha così segnalato al procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, e al procuratore federale della Fitp l'articolo relativo alle dichiarazioni di Binaghi "nel cui contenuto potrebbero esserci profili rilevanti per le vostre competenze". Il procuratore Taucer, preso atto della comunicazione, ha rilevato l'assenza di profili di sua diretta competenza e ha interessato la procura federale, informandone il garante per gli eventuali seguiti ai sensi del Codice di Comportamento sportivo.

Lo stesso Binaghi, nel frattempo, ha riferito al quotidiano romano dell’apertura a suo carico di una indagine in corso: “Mi viene in mente Andreotti quando diceva che a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca — si legge nel testo —. Nel 2023 durante la Davis ero stato richiamato dal Garante per un’intervista in cui avevo criticato Malagò. Sono stato invitato due volte a chiarire il mio pensiero e la vicenda è stata archiviata. Dai rumors che mi arrivano, in Giunta Coni si è discusso su un eventuale intervento del Garante in merito a una mia altra recente intervista. Pensi che onore, sono indagati Meloni e Sinner, e ora lo sarei anche io”.

E ancora: “Vado fiero delle mie idee, nessuno può intimidirmi. Se mai fosse, chiederei un processo a porte aperte con la tv — ha concluso Binaghi a La Repubblica — Voglio potermi esprimere con gli stessi diritti e limiti che sono garantiti per legge a tutti i cittadini italiani. Se il problema è cosa dico, mi denuncino alla procura della Repubblica. Quest’indagine è il mio collare d’oro, mettiamola così”.