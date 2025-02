Adriano Panatta spariglia: "Tu eri un sex symbol?", l'impensabile risposta su Jannik Sinner

03 febbraio 2025 a

Jannik Sinner, dopo il successo agli Australian Open, si gode il momento d'oro e una popolarità stellare. Il numero uno del mondo, che pare imbattibile sul veloce, ha saputo superare anche il momento difficilissimo del malessere che lo ha colpito in campo durante la partita contro Holger Rune. Tra gli ammiratori del ragazzo di San Candido, ovviamente, c'è anche Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, che non ha mancato di scherzare sul destino di Sinner, ormai pronto - parole sue - per essere beatificato.

Durante la trasmissione Tv Talk, la padrona di casa Mia Ceran ha messo in luce le differenze tra le caratteristiche del passato di Panatta e l’attuale figura di Sinner, non solo in campo: "Sinner è un antidivo, è molto diverso da come eri tu. È un bravo ragazzo dall'aria algida. Tu eri un sex Symbol?". E Panatta, senza mai tradire il suo spirito, ha risposto: "Cos'ero io? Intanto Jannik è più bravo di me, come giocatore".

E ancora, parlando dell'atteggiamento irreprensibile sul campo, Panatta ha aggiunto: "Ha il comportamento perfetto in campo. Non impreca mai, non fa mai un gesto di stizza è perfetto". E non solo sul campo: "Poi esce dal campo e quando fa le dichiarazioni non sbaglia una parola, dicendo sempre le cose più giuste". Ed è stato a questo punto del ragionamento che Panatta ha commentato: "Credo che siamo vicini alla beatificazione".