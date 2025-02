Jannik Sinner, la soffiata di Tim Henman: "Qui è più vulnerabile, il favorito è Djokovic"

04 febbraio 2025 a

Per l’ex tennista britannico Tim Henman, Novak Djokovic può arrivare al 25esimo Slam della sua carriera sull’erba di Wimbledon. Proprio lì vede il serbo favorito, mentre sulle altre superfici è più a rischio. Se Nole ha delle chance nel Regno Unito, lo stesso Henman vede Sinner più deficitario sull’erba. Così ha detto il quattro volte semifinalista dello Slam di Londra di recente, con un suo pensiero. “Penso che Wimbledon sia la sua migliore possibilità per vincere il 25esimo Grande Slam — le sue parole — Ha raggiunto la finale l'anno scorso dopo un intervento chirurgico al ginocchio. E penso che sia molto a suo agio sull’erba".

E ancora: “Chi realisticamente avrebbe potuto vincere in Australia? C'erano quattro, forse cinque giocatori? Sull'erba probabilmente finiscono per essere ancora meno, il numero 1 del mondo Jannik Sinner è stato in semifinale, ma penso che per lui l'erba sia probabilmente la superficie su cui è più vulnerabile — ha aggiunto Henman — C'è Djokovic e c'è ovviamente Alcaraz ma è difficile al momento fare previsioni su altri nomi”.

Sempre Henman ha anche parlato dei fischi ricevuti da Djokovic a Melbourne in occasione del ritiro contro Alexander Zverev: ”Non merita assolutamente di essere fischiato un giocatore che è stato costretto al ritiro nel corso della semifinale — ha concluso — Io, come molte persone, ho detto che penso che abbiano sbagliato completamente ad agire in quel modo”. Insomma, bisognerà aspettare l’estate per capire se la previsione dell’ex tennista britannico diventi realtà o meno.