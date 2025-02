Joao Felix "contro" Rafa Leao? Milan, le indiscrezioni sulla mossa di Conceiçao

06 febbraio 2025 a

Joao Felix ha subito conquistato il Milan: nel match d'esordio con la Roma, mercoledì sera in Coppa Italia, ci ha messo 13 minuti a segnare il suo primo gol in rossonero. D'altronde il fatto che abbia la stoffa el fuoriclasse non è certo un mistero. Ma c'è di più: Joao Felix potrebbe anche essere la pedina in grado di far fare a Rafa Leao il definitivo salto di qualità.

Per inciso, a suggerire la circostanza, è stato lo stesso Sergio Conceiçao nel post-partita. Joao Felix e Leao, va detto, sono legati da un rapporto solido, nonostante il dualismo per un posto da titolare nella nazionale portoghese. Un dualismo che, secondo Conceiçao, potrebbe riproporsi anche al Milan per spingere Leao a trovare quella continuità spesso messa in discussione da tifosi e addetti ai lavori.

Nel commentare la gara, il mister rossonero ha infatti usato toni molto diversi nei confronti dei due giocatori. Su Joao Felix, il tecnico ha speso parole di elogio: “Ha segnato un bel gol, lui e Gimenez sono entrati e hanno capito subito, sono intelligenti”. Poi ha aggiunto: “Joao ha tanta qualità, vedere un gesto così bello di un giocatore appena arrivato e da cui tutti aspettano grandi cose, mi fa felice. Mi piace, è il bello del calcio”.

"Il punto è: lo vuole?". Un altro grosso caso al Milan: Shevchenko picchia duro contro Leao

Decisamente più critico il giudizio su Leao: “Può fare di più, molto, molto di più. Rafa ha le qualità e caratteristiche incredibili, deve pensare che la palla è importante e si gioca palla nei piedi e non. Deve lavorare, deve capire che gioca in una squadra. Deve mettersi a disposizione della squadra in tutti i momenti del gioco, deve anche uscire dalla sua comfort zone, anche se non è facile. Per me è essenziale che lo faccia, può arrivare a un altro livello come giocatore, gli sto parlando tutti i giorni, ci stiamo lavorando”.

Parole, quelle del mistero portoghese, che fanno montare il sospetto che voglia sfruttare l'arrivo di Joao Felix per elevare, stimolare Leao, uno che potrebbe essere uno dei più forti calciatori al mondo, a patto che cresca in termini di continuità. Il messaggio di Conceiçao è chiaro: nel Milan c’è un’alternativa di alto livello e ora spetta a Rafa dimostrare di meritare il suo posto da titolare. Questo tipo di meccanismo funzionerà? Ai posteri l'ardua sentenza.