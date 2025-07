Vlahovic al Milan, chi offrono in cambio alla Juve: l'uomo-chiave

Il Milan continua a lavorare sotto traccia per consegnare a Max Allegri il centravanti che manca. Più passano le settimane e più quel profilo sembra avere i tratti di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le discussioni tra rossoneri e bianconeri non sono mai cessate del tutto: ufficialmente non esiste alcuna trattativa, ma dietro le quinte si ragiona già da tempo su una possibile intesa.

A Torino sperano ancora che arrivi un’offerta in grado di liberare il serbo, ma a Milano preferiscono attendere, consapevoli che la Juve deve trovare una soluzione per l’attaccante e per il suo ingaggio pesante. L’ipotesi più concreta sarebbe quella di uno scambio: il serbo in rossonero e un difensore come Thiaw, forse meno facilmente Pavlovic e che ha in passato rifiutato il Como, in bianconero. Un incastro che aiuterebbe entrambi i club: Tudor avrebbe bisogno di rinforzi dietro, mentre Allegri (e la dirigenza) chiedono un nove d’area.