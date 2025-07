Milan, il siluro di Theo Hernandez alla dirigenza: che maglia si mette

Non è più un giocatore del Milan, ma continua a far parlare di sé. E, con una storia eloquente su instagram, ha attaccato la dirigenza rossonera. Come? Utilizzando quello che secondo tanti tifosi è il grande rimpianto del Diavolo di queste ultime stagioni: capitan Paolo Maldini. Theo Hernandez ha salutato Milano e l'Italia per godersi i petroldollari in Arabia Saudita. La sua cessione è stata sofferta, anche se il terzino francese è andato al di sotto delle aspettative in quest'ultima stagione. Ma il suo trasferimento ha permesso al Milan di monetizzare e di concentrarsi su altri obiettivi di mercato.

Theo Hernandez, però, ha ancora il dente avvelenato con la dirigenza rossonera. Nel suo post di saluti al Milan, non ha mai citato esplicitamente l'attuale società. E, anzi, aveva ringraziato Paolo Maldini, suo idolo e principale autore del suo trasferimento in rossonero e grande punto di riferimento nell'anno dello scudetto.