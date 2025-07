Lamine Yamal, la fucilata dell'ex Milan: "Ti mando aff***o"

A soli 18 anni Lamine Yamal è già il simbolo della nuova generazione del calcio mondiale. Numero 10 del Barcellona, rinnovo milionario e un talento cristallino che lo proietta verso una carriera piena di trofei. Eppure, nelle ultime settimane, il giovane spagnolo è finito al centro di polemiche che nulla hanno a che fare con il campo: durante la festa per il suo 18esimo compleanno, l’animazione scelta — con persone affette da nanismo — ha scatenato indignazione e critiche feroci.

Ad aggiungere benzina sul fuoco è arrivato l’ex difensore Adil Rami, campione del mondo con la Francia nel 2018, che in una diretta su Twitch si è scagliato senza mezzi termini contro Yamal dicendogli a un certo punto "umanamente ti mando aff***lo".

“Calcisticamente è un fenomeno, vincerà Palloni d’Oro e Champions, ma umanamente parlando non lo sopporto più — ha dichiarato il francese ex Milan, che ha ricordato l’episodio della stretta di mano poco convinta a Cristiano Ronaldo e lo ha accusato di atteggiamenti da superstar fuori controllo — Va in giro con pantaloni abbassati, gioielli enormi, come se fosse già a Hollywood. È fastidioso”.