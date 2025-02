La Lazio travolge il Monza: pokerissimo Champions. Cagliari, 3 punti-salvezza

09 febbraio 2025 a

Un pokerissimo per l'Europa. La Lazio si rimette in piena corsa, piega un fragile e invisibile Monza, sempre più in caduta libera, per 5-1 e scavalca la Juve al quarto posto consolidando la sua posizione per il pass in zona Champions.

Ai biancocelesti serviva sbloccarsi in casa, davanti al proprio pubblico, dopo due mesi e mezzo di passi falsi e critiche, e la squadra di Baroni ha approfittato dell'ostacolo brianzolo per vincere e riprendersi il calore della sua tifoseria. Il Monza regge l'urto laziale per mezz'ora, poi è Marusic a sbloccarla al 31' e nella ripresa si aprono gli argini con la doppietta di Pedro al 57' e al 77' (migliore in campo) inframezzata dalla rete di Castellanos che torna così al gol dopo un digiuno che durava dallo scorso settembre. Nel finale l'orgoglio del Monza porta la firma di Sensi su rigore all'86', due minuti dopo però c'è la 'manita' sventolata da Dele-Bashiru a rendere ancora più pesante la sconfitta degli ospiti. I lombardi sono ora a -8 dalla zona salvezza ma al di là del gap da recuperare il campanello d'allarme è nell'atteggiamento di una squadra che pare già rassegnata alla retrocessione. La Lazio invece riprende fiducia e coraggio, e si avvicina nel migliore dei modi alla prossima sfida di campionato contro il Napoli di Conte.

Nell'altro match del pomeriggio, importante successo in zona salvezza per il Cagliari che batte 2-1 il Parma in uno scontro diretto: l'autorete di Vogliacco e il gol di Coman (100 secondi dopo il debutto) regalano alla squadra di Nicola i 3 punti. Inutile la rete di Leoni (18 anni, 1 mese e 20 giorni) per la squadra di Pecchia, che resta al terzultimo posto in classifica e perde Djuric per un infortunio al ginocchio

Questo il programma completo e la classifica di serie A dopo Cagliari-Parma 2-1, Lazio-Monza 5-1: 24^ GIORNATA Como-Juventus 1-2, Verona-Atalanta 0-5, Empoli-Milan 0-2, Torino-Genoa 1-1, Venezia-Roma 0-1, Cagliari-Parma, Lazio-Monza, ore 18 Lecce-Bologna, ore 20.45 Napoli-Udinese. Lunedì 10/02 Inter-Fiorentina. Classifica: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 50, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 38, Bologna* 37, Roma 34, Udinese 29, Torino 28, Genoa 27, Cagliari 24, Lecce, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13. * una partita in meno (Bologna-Milan 26 o 27 febbraio) 25^ GIORNATA venerdì 14 febbraio ore 20.45 Bologna-Torino, sabato 15 febbraio ore 15 Atalanta-Cagliari, ore 18 Lazio-Napoli, ore 20.45 Milan-Verona, domenica 16 febbraio ore 12.30 Fiorentina-Como, ore 15 Monza-Lecce, Udinese-Empoli, ore 18 Parma-Roma, ore 20.45 Juventus-Inter, lunedì 17 febbraio ore 20.45 Genoa-Venezia.